في ذكراه، أفلام مصرية مستوحاة من أعمال شكسبير.. "آه من حواء" و"استاكوزا" من “ترويض النمرة”.. "حبك نار" معالجة عصرية لـ"روميو وجولييت".. "يمهل ولا يهمل" من “هاملت”.. وهذه حكاية "الملاعين"

يعتبر ويليام شكسبير أحد أبرز الأسماء في العالم أجمع في مجال الأدب والشعر، فهذا الكاتب والشاعر البريطاني نجح في ترك أعمال فنية كانت ومازالت مصدرا لإلهام كثير من الفنانين حول العالم.

وبدأ شكسبير مشواره المهنى بالعمل كممثل وكاتب مسرحى، ودرس في مدرسة ستراتفورد، وفي عام 1588 انتقل إلى لندن وهناك ارتبطت حياته بالمسرح، حيث قدم باقة من أهم الأعمال الفنية على رأسها هاملت وماكبث وروميو وجوليت وعطيل.

وفي ذكرى ميلاده وذكرى وفاته أيضا التي تحل في اليوم ذاته ٢٣ أبريل، تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب، نستعرض مدى التأثير الذي تركه شكسبير وكيف كان ملهمًا لعدد من الأعمال الفنية المصرية.

فيلم آه من حواء

يعتبر فيلم آه من حواء مستوحى من مسرحية ترويض النمرة لشكسبير، وتعتبر مسرحية ترويض الشرسة أو ترويض النمرة من المسرحيات التي قدمها وتناول فيها الطبيعة المتقلبة للأنثى، التي قد يجتمع فيها تناقضات لافتة، مثل كاتارينا ذات الوجه الجميل والتي مع ذلك كانت ذات مزاج ناري ونفس شرسة مجنونة، تجعل من إثارة غضبها أمرًا غير مأمون العواقب، لم ينج منه حتى المتقدمين لخطبتها، فعُرفت وسط الناس بسوء خلقها، وأمام إحجام الرجال عن التقدم للزواج بها يضطر أبوها أن يخصص مكافأة مالية ضخمة لمن يطلب يدها فيتقدم أحد التجار الأغنياء، الأمر الذي يُشعل غضبها، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة التي تنتهي بحدث الزواج السعيد.

وفي الفيلم المصري آه من حواء تدور الأحداث حول أميرة الفتاة الشرسة التي تكره الرجال، وترفض جميع من تقدموا للزواج منها، وأقسم جدها على عدم تزويج شقيقتها الصغرى حتى تتزوج هي، فتقابل الطبيب (حسن) والذي تم نقله للعمل بالريف، وتحصل بينهما مشادة، لتتصاعد الأحداث وتنتهي بترويض حسن لأميرة والزواج منها، والفيلم من إخراج فطين عبد الوهاب، وبطولة لبنى عبدالعزيز، رشدي أباظة، حسين رياض، عبدالمنعم إبراهيم.

فيلم يمهل ولا يهمل

فيلم مستوحى من مسرحية هاملت لوليام شكسبير، وهي مسرحية تراجيدية (مأساوية) كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602 وتقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس.

وفي الفيلم المصري يموت المعلم رضوان والد سامي ضحية لجريمة قتل بعد مطاردة محمومة، مما يدفع سامي في رحلة للبحث عن الحقيقة وراء مقتل والده، وتتجمع عدد من الأدلة حول عبدالصمد، والد رباب الفتاة التي يحبها سامي ويقرر أن يتمم الزواج منها لكي يكون عبدالصمد أمام ناظريه، إلا أن الأمور تتعقد بعد وفاة عبدالصمد ضحية لجريمة قتل، والفيلم من إخراج حسن حافظ ومن بطولة نور الشريف وميرفت أمين وفريد شوقي.

فيلم الملاعين

مستوحى من قصة الملك لير لويليام شكسبير، وهي مسرحية تراجيدية وتدور احداث القصة حول لير ملك بريطانيا الأسطوري الذي حينما يتقدم به العمر يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث (جنريل) و(ريجان) و(كوردليا) ثم طلب من بناته الثلاث ان يعبرن عن حبهن له فلم تتمكن الابنة الثالثة من مدح والدها مثل الأولى والثانية، فغضب عليها لير ظنا منه أنها لا تحبه لذلك طردها من مملكته، حيث انخدع لير في حب ابنتيه جونوريل وريجان وفقد كل شيء، وانتصر الشر بمقتل الملك وابنته.

وفي فيلم الملاعين يعيش آدم الإسناوي صاحب شركة المقاولات في صراع كبير، فتارةً يقع في مشاكل مع ابنته سميرة التي يجبرها على الزواج من المهندس حمدي، وتارةً أخرى يقسو على ابنته الأكبر فافي من زوجته الأولى، وفي ذات الوقت لا يعترف بأبوته لنبيل وأمه نفيسة، إلا أن مرضه واضطراره للسفر للعلاج يدفعه للتعامل مع نبيل ومقابلته قبل سفره وتتصاعد الأحداث، والفيلم من إخراج أحمد ياسين، وبطولة فريد شوقي وسهير رمزي مصطفى فهمي.

فيلم استاكوزا

فيلم استاكوزا هو الآخر مستوحى من مسرحية ترويض النمرة أو ترويض الشرسة، وتدور أحداثه حول عباس وهو مهندس ديكور يعيش بمدينة الغردقة، ويقع في مشكلة مع عصمت مالكة الفيلا التي ينهي ديكوراتها وتنتهي المشكلة إلى ضرب عصمت لعباس في منطقة حساسة من جسده، فيصير عاجز جنسيًا، حينها يقرر رفع دعوى قضائية عليها، وتتدخل زهيرة هانم والدة عصمت وتقنعها بالزواج منه.

الفيلم من إخراج إيناس الدغيدي، ومن بطولة أحمد زكي ورغدة ودينا وممدوح وافي وحسين الإمام وأمينة رزق.

فيلم حبك نار

أما فيلم حبك نار فهو معالجة معاصرة جديدة لمسرحية (روميو وجولييت) لويليام شكبير، وتتركز هذه المعالجة على عائلتي الزناتي والقصاص المتعاديتين منذ سنوات، إلى أن يقع كريم الزناتي في حب سلمى القصاص، وتنقلب كل الموازين ويبدأ الصراع بكل أشكاله المختلفة لمحاربة هذا الحب وهدمه، ولكن ينتهي الفيلم بنهاية سعيدة تختلف عن نهاية القصة التقليدية حيث تزوج الاثنان وتم إنهاء خلافات الأسرتين.

الفيلم من إخراج إيهاب راضي، ومن بطولة مصطفى قمر، نيللي كريم، مجدي كامل، سعيد عبدالغني، السيد راضي، شروق.

وروميو وجولييت تعتبر من أعظم أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير وتعتبر من الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيرًا في مسرحيات وأفلام قديمًا وحديثًا وظهرت مترجمة في الكثير من لغات العالم، حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت.

وتتخذ مسرحية روميو وجوليت من مدينة فيرونا مسرحًا لأحداثها، والقصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة منتيجيو وعائلة كابوليت، ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل، وخلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان وهما روميو من مونتيجيو وجولييت من كابوليت، والعاشقان يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.

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