جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتي عام ٢٠٢٦، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني ( الايكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية .

تجديد الرخصة الدولية لمطار القاهرة لثلاث سنوات

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي تحت رئاسة المحاسب مجدي اسحاق لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، والذي يأتي في إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، مما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية المتميزة فى العالم.

Advertisements

مطار القاهرة

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية.

وفي سياق آخر نجحت مصر للطيران في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بمطار القاهرة للعام التاسع عشر على التوالي والذي جاء في إطار المتابعة الدورية التي تجريها كبرى سلطات الطيران المدني العالمية على الشركة للتأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والجودة.

الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA تجدد اعتمادها لمصر للطيران للصيانة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق وزير الطيران المدني لتطوير قطاع الطيران المدني وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيًا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء.



وقام المفتشون بالتدقيق على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية للطائرات باستمرار، وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ومجمع عمرة المحركات ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات، كما تم مناقشة بعض العاملين في اختصاص كلٍ منهم للتأكد من إلمامهم بكافة النواحي الفنية والتزامهم بوثائق الجودة طبقًا للتشريعات الملزمة.



الشركة القابضة لمصر للطيران

وهنأ المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش مؤكدًا على أهمية التوافق مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية التي تعد ركيزة الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات للعملاء والحفاظ على المكانة التي تتمتع بها الشركة عالميًا، متمنيًا المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، كما أشار إلى أن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للشركة وأن مصر للطيران تعتمد على طاقات أبنائها في تنفيذ خططها الطموحة.