أستاذ دراسات إنسانية يكشف أسباب إصرار إسرائيل على تدمير البنية التحتية الفلسطينية

كشف الدكتور ماهر الشريف، أستاذ الدراسات الإنسانية، أسباب تطرف إسرائيل في تدمير البنتية التحتية الفلسطينية وتجريف الشوارع بطريقة غير مسبوقة.

ضربات قاسية للبنية التحتية الفلسطينية

وأشار الشريف إلى أن كل غارات الجيش الإسرائيلي تستهدف بنسبة كبيرة تدمير البنية التحتية التي تزود الفلسطينين بالمياه والكهرباء بجانب تدمير الطرق.

وتابع: يتحجج الإسرائيليون باستهداف المقاومة ويدمرون كل شيء، مؤكدا أنها دائرة لن تنتهي خلال الفترة المقبلة في أسوأ ظروف ممكنة.

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واختتم: يريدون إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة والضفة الغربية؛ ولن يغادر أحد وطنه والكل سيبقى فيه؛ وطالما هناك احتلال، ستكون هناك مقاومة.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم الحاخام يهودا إليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم وأداء طقوس تلمودية.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.