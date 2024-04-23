فوسفات أبوطرطور تدفع بمعدات لفتح طريق الخارجة الداخلة بعد حادث التريلات في الوادي الجديد

دفعت شركة فوسفات مصر بمحافظة الوادي الجديد ( فوسفات أبوطرطور)، منذ قليل، بمعدات ثقيلة وأوناش للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق "الخارجة – الداخلة " بالقرب من مدخل موقع أبو طرطور" تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بسرعة التدخل لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

فيما تتقدم قيادات الشركة بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

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يأتي الدفع بالمعدات تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول بضرورة خدمة المجتمع المحلي من خلال جهود مواقع العمل والإنتاج التابعة للوزارة وبإشراف وتعليمات مباشرة من المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة والعضو المنتدب، وبمتابعة طارق إمام نائب رئيس الشركة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص

هذا وقد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط .



وإصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في إغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.