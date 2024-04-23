الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديسة ألكسندرة

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسة ألكسندرة الملكة.

قصة القديسة ألكسندرة

واستشهدت القديسة ألكسندرة الملكة زوجة الملك داديانوس. عندما كان هذا الملك يعذِّب الشهيد مار جرجس الروماني شاهدت الملكة هذه العذابات واحتمال القديس لها وثباته على الإيمان. فتحرك قلبها واستفسرت من القديس عن سر هذه القوة فحدثها عن ألوهية السيد المسيح وفسر لها جزءًا من الكتاب المقدس فدخل كلامه إلى قلبها وآمنت بالسيد المسيح.

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وحدث لما وقف الشهيد مار جرجس أمام الأصنام صلى للسيد المسيح فتحطمت، فغضب داديانوس ودخل إلى منزله حزينًا وأخبر الملكة بما حدث، وكانت قد سمعت بالمعجزة فزاد إيمانها فقالت لزوجها: "أما قلت لك لا تعاند المسيحيين فإن إلههم قوي" فغضب الملك جدًا وعَلِمَ أنها آمنت بالسيد المسيح فعذَّبها كثيرًا ثم ألقاها في السجن حيث تنيَّحت بسلام ونالت إكليل الشهادة.
 

إيبارشية المنصورة تختم دورة المقبلين على الزواج

وزع نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس، شهادات إتمام دورة المقبلين على الزواج، التي تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على اتمامها قبل عمليت الزواج.

وكانت إيبارشية المنصورة اختتمت في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، دورة المقبلين على الزواج.

أحد الشعانين

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والذي بدأ في الحادي عشر من مارس ويستمر لمدة 55 يومًا ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم «أسبوع الآلام» والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.

ويقام قداس يومي في جميع أيام الصيام الكبير، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد 28 أبريل بـ أحد الشعانين وهو ذكرى دخول المسيح أورشليم وتتصدر فيه قلوب النخيل المشهد حيث تتخذ أشكالا مختلفة لكن كل منها رمزيته ودلالاته.

أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ بــ أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلوه بالسعف والزيتون المزين مفترشين ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته.
لا يخرج شكل السعف عن الأشكال الثلاثة أولها «التاج» وهو يشير إلى «الملك» اليهود قديما استقبلوا المسيح كـ«الملك»، حيث هتفوا عندما جاءهم المسيح مستقلا «جحش ابن أتان»: «أوصنا لملك اليهود.. أوصنا لابن داود» بعدما ألقوا بـ«زعف النخيل» و«ثيابهم» أمام المسيح وكانت لديهم رغبة في تخليص المسيح لهم من «ذل الرومان».

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