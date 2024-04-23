الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من الطابق الرابع بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة في عقدها الأول لقت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع، عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بشرفة شقتها بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبإجراء المعاينة تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وسط بركة من الدماء، سقطت أثناء اللهو من شرفة شقتها بالطابق الرابع ولا شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طفلة من علو في أكتوبر 

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة 6 أكتوبر الجيزة التصريح بدفن طفلة النيابة العامة

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