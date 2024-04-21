النيابة تصرح بدفن جثة كهربائي سقط من علو بـ 6 أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة، بالتصريح بدفن جثة كهربائي سقط من علو نتيجة اختل توازنه من أعلى جراج في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن كهربائي أثناء قيامه بتنظيف الكاميرات أعلى جراج اختل توازنه، وسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

سقوط شخص من علو

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع كهربائي إثر سقوطه من علو عقب اختلال توازنه جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.