نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بطاقة 24 ألف دجاجة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، محطة المروة لتسمين البداري بكينج عثمان التابعة للجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي بكفر الدوار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها.

نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بطاقة ٢٤ ألف دجاجة

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الثروة الداجنة بالمحافظة سواء فى القطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص، مشيرة إلي إستمرار تقديم التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف إستثماريًا وسابقة أعمال ومشروعات منفذة، وذلك إيمانًا بأهمية هذا القطاع ودوره فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

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وأشارت، إلى أن المشروعات الإستثمارية الداجنة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب البحراوي، علاوة على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقد تم تسكين 24 ألف طائر (كتكوت تسمين) بالمحطة وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الترميم والتطوير، وتستهدف المحطة سد جزء من احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء.

وخلال تفقدها للمحطة اقترحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إقامة مجزر آلي وذلك لتوفير دجاج مذبوح جاهز للطهي، يتم عرضه وإتاحته للمواطنين بأسعار اقتصادية تنافسية، كما أشادت بجهود مديرية الإصلاح الزراعي والنجاحات التي تتحقق فى المجال الزراعي وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة على أرض المحافظة.

حضر الافتتاح اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وزهير ساري - رئيس مجلس إدارة الجمعية، وكامل غانم - مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وربيع زلط - مدير منطقة كفر الدوار.

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