نقيب صيادي البرلس يعلق على حملات مقاطعة الأسماك بكفر الشيخ: أنا معكم تماما

علق محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس بمحافظة كفر الشيخ، على الحملات التي انطلقت للدعوة إلى مقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن المقاطعة ستستمر حتي انخفاض أسعار السمك ورجوع الأسعار إلي المعدلات الطبيعية.

أكد شرابي أنه على علم بتلك الحملات معلقا بقوله "نأمل أن تسهم هذه الحملة في خفض أسعار الأسعار وأنا معكم تماما".

وأضاف شرابي، خلال تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن حملات مقاطعة الأسماك شيئ إيجابي من المواطن وأنا كمواطن معكم تماما فى ذلك، ولكن الصياد المتهم الأول في ارتفاع الأسعار هو مظلوم تماما من هذا التهمة إذ أن معدات الصيد والمواد البتروليه ارتفعت بنسبة كبيرة لأنها مستوردة من الخارج، وبعد انخفاض سعر الدولار حتى الآن كما هى، والصيادين بكفر الشيخ وخاصة صياد بحيرة البرلس أصبح عاجز عن توفير قوت يومه من مافيا صيد الزريعة والكهرباء والصيد المخالف وسيطرتهم على البحيرة.

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80% من الأسماك المطروحة بالأسواق هي للمزارع السمكية

وأوضح محمد شرابي، أن 80% من الأسماك المعروضة حاليا في أسواق محافظة كفر الشيخ هي أسماك مزارع وليست بلدي أي أن الصياد ليس له دخل بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، داعيا أصحاب المزارع السمكية إلي تخفيض أسعار الأسماك خاصة بعد نزول أسعار العلف في الفترة الأخيرة ومناشدا التجار بتحمل مسئولياتهم وعدم المغالاة في الأسعار علي المواطنين بعد شراء الأسماك من البورصة وأخذ هامش ربح مناسب وليس مبالغا فيه كما يحدث الأن.