محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات رصف الطرق بعدد من الشوارع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ ومن بينها أعمال رصف شارع الجمهورية بطول 610 أمتار، صلاح سلامة بطول 180 مترا، وشارع الحرفيين بطول 270 مترا، وشارع الدستور بطول 420 مترا، وشارع ممدوح صقر بطول 85 مترا، شارع صلاح سالم بطول 615 مترا، فضلًا عن شارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى، بتقسيم عمارات الأوقاف أمام البنك الأهلى".

جاء ذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ولمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، ميدانيًا، مؤكدًا علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور أحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وخلال جولته استمع محافظ كفرالشيخ، لعدد من المواطنين مكلفًا بالتواصل مع المواطنين ميدانيًا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتابع أعمال رفع كفاءة المرافق بعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، لافتًا أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

رفع الإشغالات من الشوارع

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكلف بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.