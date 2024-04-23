الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسة

وزير المالية يوجه التحية للشعب المصري لتحمله الصعاب الاقتصادية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال وتقدير واعتزاز للشعب المصري الذى تحمل الصعاب في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة.

 

استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

جهود الشعب لاستكمال عمليات التنمية 

وأشار إلى أن الشعب المصري، عقد العزم على استمرار البناء والتنمية بإرادة صلبة وملهمة تدفعنا جميعًا لبذل جهود مضاعفة من أجل غد أفضل.

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إرساء دعائم الجمهورية الجديدة 

وقال وزير المالية: نمضى نحوه بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة»، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية، يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية، مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس.

 

رفع أسعار الفائدة

وأشار إلى أن السياسات التقييدية التي ارتكزت على رفع أسعار الفائدة، أدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر، في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.

 

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأكد وزير المالية، أن هذه المعطيات، انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

 

وتابع وزير المالية: كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي، يتباطأ نشاطه ومعدل نموه، بين كل صدمة وأخرى، وفى المقابل تتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم بصفة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

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الماليه الموازنة الموازنة العامة للدولة وزير المالية

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