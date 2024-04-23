تفاصيل استعدادات تعليم كفر الشيخ لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لعقد امتحانات صفوف النقل، والثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، وتبدأ الامتحانات الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، وتنتهي 22 الجاري، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس.



عقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا موسعا بمديري المراحل التعليمية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي العموم والمتابعة وشؤون الطلاب، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وذلك بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي، لمناقشة أطر الاستعداد للاختبارات.

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وقدم وكيل المديرية التهنئة لمدير التعليم العام ولمديري ووكلاء الإدارات، لتوليهم مناصبهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ثم تطرق وكيل المديرية لعدة نقاط أهمها مدى جاهزية المدارس لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب.

أبرز الاستعدادات



وأكد وكيل المديرية، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والسرية التامة، والتصحيح أولا بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه، موجهًا بتشكيل اللجان اللازمة والمتابعة الدؤوبة من قبل مديري الإدارات، والتواصل المستمر لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على جاهزية المديرية واستعدادها الدائم من خلال غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.





وأضاف وكيل المديرية، أنه نبه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتوازى والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.



وأضاف وكيل المديرية، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستوفر لجنة النظام والمراقبة كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، وذلك وفق القواعد المنظمة.