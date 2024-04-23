الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

مستشار وزير التموين: توقعات بتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

الذهب،فيتو
الذهب،فيتو

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات انخفاض اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد إحداث توافر بالشكل المطلوب للنقد الأجنبي.

وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بقيمة 90 دولارا اليوم إلى 2300 دولار بعد أن كانت تقترب من 2400 دولار وهو منعكس على السعر المحلي، وأدى إلى تراجع في سعر المعدن الأصفر ووصول سعر جرام 21 الاكثر انتشارا إلى 3050 جنيه، متوقعا مزيد من التراجع الفترة المقبلة.

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الأسعار العالمية للذهب في البورصة 

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو،

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولار.

 

 

 

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