"السوق بينش" نجاح ملحوظ لدعوات مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد (صور)

مبادرة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد،استمرت محافظة بورسعيد في اليوم الثالث على التوالى فى مبادرة مقاطعة شراء الاسماك من تجار الأسماك بالمحافظة نظرا لارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه.



مبادرة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد

وكان أهالى محافظة بورسعيد قد أعلنوا مبادرة لمقاطعة شراء الأسماك لمواجهة جشع الأسعار والتى دشنوها يوم أمس الأحد وأعلنوا استمرارها لمدة أسبوع.

سوق الأسماك الحضاري خالي ببورسعيد، فيتو

هذا وتواصل مبادرة المقاطعة تحقيق نجاحها فى اليوم الثالث لخلو أسواق أسماك المحافظة من المشترين سوى عدد من الزوار بالسوق الرئيسي القادمين من المحافظات المجاورة فى رحلات اليوم الواحد.

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سوق الأسماك الحضاري خالي ببورسعيد، فيتو



أهالي بورسعيد يحاربون جشع تجار الأسماك

وشدد أهالى بورسعيد على أن مقاطعة شراء الأسماك هى الأولى فى طريق مجابهة جشع التجار مطالبين أجهزة المحافظة المعنية فى مساعدتهم رافعين شعار معا نستطيع مواجهة جشع التجار.

فرن الأسماك خالي ببورسعيد، فيتو



مبادرة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد تتحول إلى ترند

واعتلى صدى المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير كما تضامنت صفحات التواصل على فيس بوك مع الحملة وقاموا بعمل شعارات للحملة والتى تفنن أهالي بورسعيد فى تصميمها ونشرها.

سوق الأسماك الحضاري خالي ببورسعيد، فيتو



صفحات تجار الأسماك ببورسعيد تحاول الوصول لحلول

وعلى جانب آخر حققت صفحات محلات تجارة الأسماك أعلى نسبة تعليقات على مدار اليومين الماضيين على منشورات ترويج الأسماك بعد أن حرص الآلاف من المواطنين بتسجيل تعليقات المقاطعة فى التعليقات.

محلات الأسماك خالية ببورسعيد، فيتو



تجار التجزئة يتضامنون مع مقاطعة شراء الأسماك

وعلى جانب آخر أعلنت عدد من محلات الأسماك فى بورسعيد من بائعين التجزئة وصغار البائعين الانضمام إلى حملة المقاطعة مطالبين تجار الجملة وكبار تجار بورصة الأسماك النزول بالأسعار لمصلحة المستهلك



وكان قد رفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمس دخول سوق السمك الحديد خلال زيارة السيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك تضامنا مع مبادرة أهالى بورسعيد لمقاطعة شراء الأسماك.

وراهن محافظ بورسعيد على وعى ووطنية اهالي الباسلة ونجاح المبادرة وامتدادها الي ربوع اسواق مصر مشيدا بشعار الحملة كتف فى كتف لمواجهة غلاء الأسعار.

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