خليه يعفن تشغل بال المصريين، فنان يطالب بالمشاركة، والنشطاء: الحملة نجحت وسعر الأسماك انخفض

حملة خليه يعفن، تصدرت حملة "خليه يعفن" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، حيث لقيت الحملة ردود أفعال واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا باشتراك جميع محافظات مصر في الحملة.

حملة خليه يعفن تنتشر في 7 محافظات مصرية



وعن حملة خليه يعفن، التي بدأت أمس الأثنين في عدد من المحافظات منها محافظات بورسعيد والإسكندرية، لـمقاطعة الأسماك التي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، ما أدى لتدشين الحملة، والتي لاقت إقبالا ومشاركة واسعة بين الأهالي، ونجحت في هذه المحافظات، فامتدت الحملة في 7 محافظات ساحلية، ما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمشاركة كل محافظات مصر في الحملة.

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نجاح حملة خليه يعفن، فيتو



قال سعيد الصباغ مؤسس حملة " خليه يعفن" بالإسكندرية: "أفخر ولن أخاف منهم، ده رد على اللي بيسألوا عن" "مؤسس الحملة " فنحن نملك الشجاعة ودائما نعلن عن أنفسنا ولا نخاف... المقاطعة واجب وطني وإنساني وديني أيضا.. حملتنا ستنجح آجلا أم عاجلا..."

وعن بعض المهاجمين للحملة قال سعيد الصباغ: "رغم عن أنوفكم والألفاظ السيئة لي هي من سمات المفلسين لن التفت إليكم لأنكم تريدون تعطيلي عن مهمتي الوطنية المقدسة لن انظر للخلف والحملة ناجحة.. أنا مش عايز إلا الحد الأدنى لحياة كريمة للمواطن الغلبان المطحون"

فنان يطالب المصريين بالمشاركة في حملة خليه يعفن



وشارك الفنان هيثم الشناوي في حملة خليه يعفن، وطالب العديد من متابعيه بالمشاركة في الحملة فقال: "شارك فى حملة خليه يعفن.. ١٥ يوم بس مش حانموت.. يعني إيه السردين ب ١٥٠ جنيه يعني أيه البلطي وصل ٨٠ جنيه.. قاطعوا الأسماك كما حدث في بور سعيد، والقاهره، وأكتوبر الشيخ زايد.. انشروا لاستتمرار المقاطعة"

انخفاض سعر السمك بعد المقاطعة، فيتو



وقالت منى عبد الراضي، الجبهة الوطنية لنساء مصر عن حملة خليه يعفن: "تزايدت حدة موجة الغلاء التي تضرب مصر في الآونة الأخيرة، ويأتي صعود هذه الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وفي ظل الانخفاض غير المسبوق الذي تشهده قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.. وعلى نحو لافت، قفزت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء والبيض والألبان... بينما عمت الفوضى في الأسواق التي لا تخضع لأي رقابة حكومية لا من ناحية الأسعار ولا الجودة، مما دفع المواطنين للدعوة لمقاطعة السلع التي يرتفع سعرها ارتفاعا مبالغا فيه."

حملة مقاطعة الأسماك تنجح في تخفيض سعر الأسماك



وتابعت منى عبد الراضي: "وقد بدأت حملة المقاطعة للأسماك في الإسكندرية وبعدها بورسعيد، ونجحت الحملة لتنخفض أسعار الأسماك بنسبة وصلت إلى ٧٠%. مما شجع المواطنين في باقي المحافظات إلى الانضمام لهذه الحملة الشعبية تحت عنوان: "خليه يعفن".

سوق السمك في الإسكندرية بعد المقاطعة، فيتو



وجاء في بيان الجبهة الوطنية لنساء مصر "تحيي الجبهة الوطنية لنساء مصر الجهود الذاتية للمواطنين الذين اتخذوا خطوات إيجابية في مقاومة الغلاء تعلن انضمامها لحملات الجماهير الداعية لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها وندعو كل شعب مصر العظيم للمشاركة في هذه المبادرة الشعبية من أجل خفض الأسعار لتصبح في متناول الجميع. وليشترك كل مواطن شريف معنا..هيا " خليك ايجابي" المقاطعة: ثقافة شعب"

وعلق الشاعر جلال أحمد قائلًا: "كفاية حرام عليكم يا تجار.. سردين أية اللى بـ 100 جنيه بلطي أيه اللي بـ 90 جنيه، السبيا والجمبرى بقى من المحرمات، بربونى وغطيان موسى أسعار ولا فى الخيال، إحنا عندنا بحر ابيض وبحر متوسط وبحيرات ومزارع اسماك بطول طريق السفر الى القاهرة، مقاطعة للسمك لمدة اسبوع لحين تحسن الاسعار"

مستمرين في المقاطعة ونعطي درسا للتجار الجشعين



وقال عبد الهادي الشافعي من الإسكندرية: "امبارح الساعه 10 صباحًا كان سعر البوري المتوسط 150 جنيه. بعد حمله المقاطعة الساعة 1:00 ظهرًا كان سعره 80 جنيه الساعه 4:00 بعد الظهر وصل سعره 60 جنيه وما حدش بيشتري والسماكين بيهشوا الدبان من على السمك.. أرفع القبعه بالتحيه لكل سيده منزل نبيله وشريفه وذكيه وقويه في اتخاذ قرارها بمقاطعه شراء السمك.. وارفع القبعه بالتحية لكل رجل مصري شريف اتخذ قرارا جريئا شجاعا بالمقاطعة.."

نجاح حملة مقاطعة الأسماك في الإسكندرية، فيتو



وتفاعل العديد من النشطاء مع حملة "خليه يعفن" قائلين: "أحنا مش هنموت من الجوع والحكومه مش قادره عليهم.. لكن احنا باذن الله وتوفيقه مستمرين في المقاطعة وسنعطي لهؤلاء التجار المستغلين والجشعين والطماعين أكبر درس في الاقتصاد واتخاذ القرار السليم.. وعقبال مقاطعه الدواجن وعقبال مقاطعه اللحوم وعقبال مقاطعه الخضروات والفواكه.. وعلى كل مصري حر شريف أن يقوم بالمشاركة في هذه المقاطعة التي انطلقت من الإسكندريه مدينه الابطال والثوار وحتى تنتشر هذه المقاطعة في جميع مدن مصر العظيمه.. لتكون ثوره على الفساد والاستغلال والجشع والطمع على التجار الذين باعوا ضمائرهم للشيطان وضربو بعرض الحائط القيم النبيلة والكريمة والمثل العليا؟! مستغلين في ذلك حاله الظروف الماديه الصعبه والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر نرفع القبعه بالتحية لكل أبناء مصر الشرفاء"

وعلق بعض النشطاء من بورسعيد على الحملة قائلين: "في أول يوم مقاطعة للاسماك ببورسعيد الشخرم من ١٢٠ جنيه وصل لـ٣٠ جنيه والشبار الأبيض اللي كان بـ 100 جنيه وصل لـ٣٠ وأربعين جنيه والبوري اللي كان أقل كيلو بـ١٢٠ جنيه كان بـ٦٠ جنيه والشبار الاخضر المبطرخ مان وصل ١٨٠ جنيه و٢٠٠ جنيه النهارده يباع ب ٨٠ جنيه ولا أحد يشتري.. خلوه يجيف عند السماكه الجشعين والله وعملوها الرجاله"

وقال العديد من المشاركين في الحملة: "احلى شي ياريت كل المحافظات تعمل كده عشان الجشع بتاع البائعين والتجار"..

وتساءل آخرين "نفسى أعرف مفتشين التموين ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك بيقبضوا رواتبهم مقابل ايه؟".

وطالب النشطاء بالمشاركة في الحملة قائلين: "مقاطعه الأسماك لا يصح الا الصحيح فكرة جهنمية بسبب جشع التجار"