الأجهزة الأمنية تكشف غموض العثور على جثة شاب بقليوب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة شاب بإحدى شوارع دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية بدائرة المركز.

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وكشفت التحريات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاونى رئيس المباحث أن الجثة لشاب عشرينى توفي إثر تعاطى جرعة مخدرات زائدة بإحدى شوارع دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.