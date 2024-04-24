ضوابط التعويض عن حوادث السيارات وفق قانون التأمين الموحد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

تغطية أضرار حوادث السيارات

وتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، ما يتعلق بتغطية أضرار حوادث السيارات، والحالات التي يتم تغطيتها.

حوادث مركبات النقل السريع

وتنص المادة (59) من قانون التأمين الموحد على: يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث.

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2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4- حالات إعسار شركة التأمين كليًّا أو جزئيًّا.

5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الحصول على مبلغ التأمين عند حوادث الطرق

ويؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة 47 من هذا القانون، ويحق له في الحالة المنصوص عليها فى البندين 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة في الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.

ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

عدم اتخاذ إجراءات قضائية ضد الصندوق

ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.

ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق.

وتتولى المُجمعة التأمينية المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.

كما تلتزم شركات التأمين أعضاء المُجمعة التأمينية المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة- تصفية الصندوق وأيلولة ماله من حقوق وما عليه من التزامات إلى مجمعة التأمين المعنية، وينتقل إلى هذه المجمعة في هذه الحالة جميع اختصاصات الصندوق، وينقل إليها العاملون في الصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية، وتلتزم المجمعة بصرف التعويضات إلى المستحقين بذات الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.