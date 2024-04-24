المدارس المصرية اليابانية: قيمة الزي المدرسي إجباري على كل مرحلة والمستجدين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، لجميع أولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين.

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن قيمة الزي المدرسي هي قيمة إضافية على قيمة المصروفات الدراسية.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية بالعام الجديد

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، قيمة مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضحت المدارس المصرية اليابانية أن قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2024-2025، سيكون على النحو التالي:

مصروفات المدارس المصرية اليابانية بالعام الجديد

قيمة المصروفات هى ١٧٢٠٠ جنيه ( سبعة عشر ألف جنيه مصري ومئتان جنيه فقط لا غير)، ويتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه، تكون قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين وهى قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

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وأشارت المدارس المصرية اليابانية أنه بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.