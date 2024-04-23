تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد

وجهت المدارس المصرية اليابانية تنبيها مهما وعاجلا، لجميع أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل.

المدارس المصرية اليابانية

ونبهت المدارس المصرية اليابانية على جميع أولياء الأمور من التأكد من صحة رقم الهاتف المحمول؛ لأن القائمين علي المشروع سوف يستخدمونه للاتصال بك، من أجل التقدم، لذلك يجيب على جميع أولياء الأمور بتقديم المعلومات المطلوبة لاستكمال الملف الشخصي للطفل، مشيرا إلى أنه يحق لوزارة التربية والتعليم في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور، عبر محركات البحث المختلفة عن رابط التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يستمر التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا، ويمكن لجميع الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية للتقديم وهو ما نوضحة خلال السطور التالية:

1- الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية من هنــــا

2- يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة “التقديم والشروط والأحكام” الموجودة في أعلى الصفحة من هنـــــا

3- ثم يقوم ولي الأمر بوضع علامة “صح” على “أوافق على جميع الشروط والأحكام” ثم الضغط على التقديم للمدارس من هنــــــا

4- بعد الضغط على التقديم للمدارس ستظهر صفحة تسجيل البيانات من هنـــــا

5- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطفل واستكمال باقي البيانات المطلوبة ثم الضغط على “التالي” لاستكمال التقديم

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

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كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.