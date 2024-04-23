شكري: معبر رفح لم يتوقف منذ 7 أكتوبر سوى يومين فقط

قال سامح شكرى، وزير الخارجيية، إن نظيره الأيرلندى ميهول مارتن سوف يزور العريش ومعبر رفح للتعرف على ما تقوم به مصر من جهد لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي المنعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف شكري: معبر رفح لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر سوى يومين لتعرضه للقصف العسكرى فيما عدا ذلك مصر مستمرة فى جهودها مع الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة للوفاء باحتياجاته.

ونوه وزير الخارجية إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى الكمية التى تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه من المؤسف أن تتخذ دول مواقف من إدعاءات دون تحقق لتؤثر على قدرة الأونروا التى تضطلع بمسؤولية أساسية للشعب الفلسطينى ليس فى غزة وحدها ولكن فى الأردن أيضًا وفى سوريا ولبنان لتوفير احتياجات إنسانية وتعليم ورعاية صحية مؤكدًا أن منظمة الاونروا المنظمة الوحيدة التى لها القدرة على توزيع المساعادات الإنسانية فى قطاع غزة.

وطالب الدول التى علقت مساعداتها للأونروا بأن تعيد النظر فى قراراها وتوفر المزيد من الدعم والاحتياجات الإنسانية.

وشدد على أنه لا يمكن أن يتحمل الضمير العالمى حالات القتل الذى وصل إلى 34 ألف قتيل مدنى 20 ألف منهم من النساء والأطفال واستمرار حالة التدمير للقطع والذى أصبح غير قابل للعيش.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال الشركاء الدوليين والولايات المتحدة.

ودعا إسرائيل بعدم إتخاذ أى إجراءات عسكرية فى رفح، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة من الغالبية العظمى للمجتمع الدولى لأن العملية العسكرية فى منطقة تكتظ بالمدنيين الذى وصلوا إلى مليون ونصف سوف يترتب عنها المزيد من الضحايا من المدنيين والتشريد وتصفية القضية.

وترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين صباح اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

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وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، عقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

وثمّن دعم أيرلندا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.