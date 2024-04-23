وزير العدل: اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل جلسات المحاكم

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة بدأت بالفعل في اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من أوجه منظومة العدالة، ومن بينها تحويل الصوت داخل جلسات المحاكم إلى نص مكتوب، مشيرًا إلى أن الحرص على الاستعانة بكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية"، والذي تنظمه وزارة العدل.

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وشدد وزير العدل، على أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في شأن استخدامات الذكاء الاصطناعي يستهدف تنظيم وحوكمة أنشطة الذكاء الاصطناعي، وليس منعها أو تقييدها، وذلك حرصًا على استمرار مجالات الإبداع التكنولوجي وتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.