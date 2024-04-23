إحالة 23 تقريرا برلمانيا للحكومة بشأن اقتراحات الأعضاء، تعرف عليها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب في عدد من القضايا التي تمس المواطن، إلى الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات.



وشملت الاقتراحات برغبة الآتي:

1. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية علوان – مركز أسيوط – بالترعة السوهاجية – محافظة أسيوط.

2. العضو علاء خير الله، بشأن سداد المستحقات المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف للعاملين بالمدارس ذات الخدمات المسائية – محافظة أسيوط.

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3. العضو/ سناء السعيد، بشأن الاستفادة من فصول الحضانة المجهزة بشكل كامل ولم يتم افتتاحها بمدرسة التعليم الأساسي بالتناغة الشرقية – مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.

4. العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة النخلات للتعليم الأساسي التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

5. العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق (سليمان صالح للتعليم الأساسي ) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

6. العضو/ أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس فنية (صناعي – زراعي – تجاري) بقرية 3 بنجر السكر- حي ثاني العامرية، علي قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – محافظة الإسكندرية.

7. العضو/ مني عمر، بشأن الاستعانة بالمدرسين المتقاعدين للعمل بالتدريس بعقود سنوية بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

8. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مدرسة متميزة للغات على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

9. العضو/ فايزة صالح، بشأن فتح فروع لمكاتب التوثيق العقاري بمقار الوحدات المحلية القروية بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة.

10. العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

11. العضو/ ألفت المزلاوى، بشأن رصف بعض شوارع منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج.

12. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إعادة رصف الطريق الداخلي الذي يربط بين قريتي نوسا البحر ونوسا الغيط – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

13. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال خطوط الإنحدار وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – محافظة أسيوط.

14. العضو/ ألفت المزلاوى، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج.

15. العضو/ سهام بشاى، بشأن استكمال تطوير ورفع كفاءة محطتي مياه الشرب بمدينة الواسطي (الشرقية – الغربية) ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) محافظة بني سويف.

16. العضو/ محمد طلبة، بشأن تغطية خليج منطقة العبابدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

17. العضو/ محمد طلبة، بشأن تغطية خليج البناهوة الجديدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

18. العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن استكمال تغطية ورصف الطريق الرابط بين قرية ديرب الخضر ومصرف البحيرة العمومي وطريق كوم الجنينة مرورًا بعزبة العبيد – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

19. العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن استكمال المركز الطبي بقرية نجير– مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

20. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب تطعيمات دولي للمسافرين بمدينة أجا – محافظة الدقهلية.

21. العضو/ أحمد رمزى، بشأن تنظيم حملات توعية للمواطنين من خطورة الافراط في تناول المسكنات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمشاركة الجمعيات الأهلية.

22. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن تدبير مبلغ مالي لعملية إحلال وتجديد وترميم بعض المساجد بمركز دار السلام – محافظة سوهاج

23. العضو/ هانى خضر، بشأن الموافقة على إعفاء مركز شباب قرية ميت الموز – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية من الريع المقرر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقدره مليون وستمائة ألف جنيه.