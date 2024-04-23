حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ (42) لتحرير سيناء الحبيبة.

ذكرى تحرير سيناء

جاء في نص برقية التهنئة: يحمل يوم الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائمًا ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة.

تحرير سيناء مناسبة عزيزة على قلوب المصريين

وتابع رئيس مجلس النواب: بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعًا، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، داعيًا العلي القدير أن يبارك جهودكم المخلصة لما فيه خير وتقدم بلادنا الغالية.

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وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: أدام الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن: "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".