الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

حسن شحاتة وزير العمل،
حسن شحاتة وزير العمل، فيتو

يتوجه حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الثلاثاء إلى محافظة جنوب سيناء في جولة لمدة يوم واحد يستقبله خلالها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

عقود عمل لذوي همم 

 

يشهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون مع شركاء العمل بالمحافظة في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل، وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

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مُبادرات السلامة والصحة المهنية

 

وسيشهد الوزير حسن  شحاتة،والمحافظ اللواء خالد فودة، خلال تلك الفعاليات، ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل،في إطار  فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول،اليوم الإثنين،بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة ".

 

التغيرات المناخية

 

وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات،إستكمًالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج، ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

 

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