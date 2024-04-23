الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول فى ذكرى تحرير سيناء (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى  يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء

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وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

وفي السياق بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وجاء نصها:-

الرئيس / عبدالفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات.. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته، متمسكين بروح نصر أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور فى سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.

رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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