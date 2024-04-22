محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مقاطعة شراء الأسماك، رفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دخول سوق السمك الحديد خلال زيارة السيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك تضامنا مع مبادرة أهالى بورسعيد لمقاطعة شراء الأسماك بسبب غلو الأسعار.

محافظ بورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تضامنه الكامل مع أهالى الباسلة ووصفهم برجال الملاحم الوطنية، مشددا أن عادة بورسعيد وأهلها التضامن وقت المحن مع دولتهم.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم دخوله السوق إلا بعد النزول فعليا بالأسعار بالحد الذي يجعل المواطن قادر على الشراء ويحقق هامش ربح معقول للبائع.

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محافظة بورسعيد ترفض غلاء أسعار الأسماك

وراهن محافظ بورسعيد على وعى ووطنية أهالي الباسلة ونجاح المبادرة وامتدادها إلى ربوع أسواق مصر مشيد بشعار الحملة كتف فى كتف لمواجهة غلاء الأسعار.

كان أهالى محافظة بورسعيد دخلوا ثاني أيام مبادرة مقاطعة شراء الأسماك لمواجهة جشع الأسعار والتى دشنوها يوم أمس الأحد وأعلنوا استمرارها لمدة أسبوع.

هذا وتواصل مبادرة المقاطعة تحقيق نجاحها فى اليوم الثاني لخلو أسواق أسماك المحافظة من المشترين سوى عدد من الزوار بالسوق الرئيسي القادمين من المحافظات المجاورة فى رحلات اليوم الواحد.

واعتلى صدى المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير كما امتلأت صفحات التواصل على فيس بوك بشعارات الحملة والتى تفنن أهالي بورسعيد فى تصميمها ونشرها.

هذا وقد حققت صفحات محلات تجارة الأسماك أعلى نسبة تعليقات على مدار يوم أمس واليوم على منشورات ترويج الأسماك بعد أن حرص الآلاف من المواطنين بتسجيل تعليقات المقاطعة فى التعليقات لمنشورات تلم الصفحات.

هذا وقد أعلنت عدد من محلات الأسماك فى بورسعيد من بائعي التجزئة وصغار البائعين الانضمام الي حملة المقاطعة مطالبين تجار الجملة وكبار تجار بورصة الأسماك النزول بالأسعار لمصلحة المستهلك

ومن جانبها تواصل شعبة الأسماك بغرفة بورسعيد التجارية برئاسة عبده رضوان اجتماعاتها لبحث المشكلة والنزول بالاسعار للحد الطبيعي بما لايضر التجارة ذاتها بكافة مستوياتها الجملة والقطاعى.



كان عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أكد انعقاد اجتماع طارئ لأعضاء الشعبة لبحث تداعيات إعلان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع.

وقال رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد خلال اتصال هاتفي لسنا ضد المواطن فى رغبته بالنزول بالاسعار بما لايعود بالخسارة على التجار.

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على رفض الشعبة المغالاة فى أسعار بيع الأسماك من قبل بعض التجار والباعة بما لايتوازى مع الحالة الاقتصادية لدخل المواطن خاصة وأن بورسعيد محافظة ذات طبيعة خاصة فى إقبال المواطنين على تناول الأسماك كوجبه أساسية.

ولفت رئيس شعبة الأسماك إلى أن هناك عدة عوامل ترتبط بالسعر منها أسعار الوقود لمراكب الصيد وكذا وقود السيارات التى تنقل الأسماك إلى الأسواق وعدد العمالة التى تمتهن المهنة سواء الصيادين أو البائعين وكل منهم مسؤول عن أسرة أو أكثر يبحث عن سد احتياجاتهم من المستلزمات الأخرى.

وشدد رضوان على ضرورة النزول بالأسعار لكافة السلع بعد الانفراجة الاقتصادية لان كل السلع والمستلزمات مرتبطة ببعضها البعض فى شكل أشبه بالدائرة المغلقة.

وضرب رئيس شعبة أسماك بورسعيد مثلا ببائع السمك إذا طالبناه بتخفيض أسعاره فوجب عند توجهه لشراء دواجن أو لحوم لأسرته أن يكون سعرها مناسب كى يتمكن من شرائها متسائلا كيف يبيع تاجر السمك بهامش ربح صغير وغيره من تجار السلع الأخرى تحقق مكاسب لايستطيع من خلالها تلبية احتياجات أسرته.



وطالب رئيس شعبة أسماك بورسعيد الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة الوطن والمواطن باعتبار أن الجميع فى النهاية مواطنين مصريين رافعين شعار كتف فى كتف للعبور من الأزمة الاقتصادية وهو ما دعت ووجهت له القيادة السياسية مرارا وتكرارا.



كانت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي المختصة بمحافظة بورسعيد دشنت حملة لمقاطعة شراء الأسماك بدء من اليوم الأحد ولمدة أسبوع لمحاربة غلاء الأسعار.



وشدد أهالى بورسعيد على ان مقاطعة شراء الاسماك هى الأولى فى طريق مجابهة جشع التجار مطالبين أجهزة المحافظة المعنية فى مساعدتهم رافعين شعار معا نستطيع مواجهة جشع التجار.

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