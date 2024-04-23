الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: موجة شديدة الحرارة لمدة 3 أيام

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، وحتى يوم الخميس، تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا يوم الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية.

 موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: موجة شديدة الحرارة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتكون ذروتها الأربعاء، حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم ٤٠ درجة مئوية لتسجل ال٤٠ درجة فى الظل  بالفعل غدا الأربعاء".

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بأنه يجب الإكثار من تناول السوائل الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

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شديد الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23_4_2024 في مصر

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 23_4_2024 في الإسماعيلية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

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موجة شديدة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس
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