الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

النيابة تعاين موقع إصابة 21 موظفا بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

قام فريق من نيابة القاهرة الجديدة، بمعاينة موقع إصابة ٢١ موظفا بإحدى الشركات الخاصة بسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب الأتوبيس الخاص بالعمل بهم على طريق السويس اتجاه العاصمة الإدارية.

وعززت الإسعاف ب٨ سيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى وإسعاف من تمكن إصابته إسعافه في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق

 تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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