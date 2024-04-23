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محافظات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى لمدارس كفر الشيخ

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024م،  بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 مايو المقبل وتبدأ بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع " خارج المجموع، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

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أما صفوف النقل للتعليم الإبتدائي، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل،  بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4أيام،  يوم الأحد 7مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بدء من  الاثنين، الموافق 13 مايو، حتى الخميس، الموافق 16 مايو.

- جدول امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي 

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى االخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الاثنين،  13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءا من يوم الثلاثاء، 14مايو، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

وشدد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، علي ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والجو الهادئ للطلاب.

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جداول الامتحانات لجان الامتحانات الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم
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