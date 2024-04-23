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أخبار مصر

القومية لسلامة الغذاء تشارك في افتتاح الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي بالصين

اجتماعات هيئة دستور
اجتماعات هيئة دستور الغذاء بالصين،فيتو

شهدت افتتاحية الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة المنعقدة في مدينة شنج دو - الصين مشاركة استثنائية للدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كمندوب لمصر في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي.

وفي كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية أكد الهوبي على أن مصر كانت ولا تزال داعمًا قويًا لعملية وضع المواصفات والقواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي. 


وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية إلى أهمية الدستور الغذائي كمصدر صنع القرار القائم على العلم والأدلة وهو المرجع الموثوق به لجميع الدول، مضيفا أننا في مصر نستخدم مرجعية الكودكس كمصدر لقراراتنا المتعلقة بتحديد متطلبات استخدام المضافات الغذائية المسموح بها والمتاحة للبيع في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا.
وقال الهوبي إنه بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية والأغذية الزراعية لاقتصادنا - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد ومولد رئيسي للدخل - تقع على عاتقنا كهيئة سلامة الغذاء المصرية مسؤولية إصدار قرارات ترتكز على العلم والأدلة تكون داعمة ومحفزة للمستثمرين.
وأشار الهوبي إلى إلتزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تنظيمية للأغذية تدعم حماية مستهلكينا  بما في ذلك توفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.
وفي النهاية وجه د. الهوبي – رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية - الشكر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير ودعم النظام العالمي للدستور الغذائي. 
وعلى هامش اجتماعات الكودكس المنعقدة حاليا فى مدينة شنج دو – الصين، من المقرر أن يلتقى د. طارق الهوبي د. فان يونغ شيانغ - مدير قسم معايير سلامة الأغذية وتقنيات التفتيش بالمعهد الوطني للتغذية وسلامة الأغذية في الصين - لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين في مجال تقييم المخاطر والآلية المتبعة بالمعهد لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وأساليب التفتيش المتبعة بالصين.

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