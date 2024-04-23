الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

الزراعة توجه قوافل السلع المخفضة إلى كاتدرائية العباسية

منافذ الزراعة في
منافذ الزراعة في كاتدرائية العباسية، فيتو

استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

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وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة  "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوي الجمهورية لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين ٢٠٪ و٥٠٪ مما جعل المعرض يلاقي  رواجًا وإقبالًا كبيرًا من  المواطنين.

وثَمَّنَ قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال المهم معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

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الديوان البابوي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وزارة الزراعة واستصلاح الاراض سعيد صالح مستشار وزير الزراعة خير مزارعنا لأهالينا
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