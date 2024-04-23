الإسكواش، 5 مصريين في ربع نهائي بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ووصل إلى الدور ربع النهائي على مستوى الرجال كل من، علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن وعلي أبو العينين.

مواجهات ربع نهائي بطولة الجونة لـ الإسكواش

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) - الثلاثاء 23 أبريل

طارق مؤمن (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) - الثلاثاء 23 أبريل

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مصطفى عسل (مصر) × علي أبو العينين (مصر) - الأربعاء 24 أبريل

كريم عبد الجواد (مصر) × بول كول (نيوزيلندا) - الأربعاء 24 أبريل

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي: