بيلينجهام يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد

توج النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وتفوق بيلينجهام صاحب الـ20 عاما في التصويت على العداء البريطاني جوش كير واللاعبة الكولومبية ليندا كايسيدو ولاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف واللاعبة الإسبانية سالما باريويلو، والسباح الصيني تشين هاييانج هو، بالإضافة لأسماء أخرى.

وواصل النجم الشاب بيلينجهام إنجازاته الرائعة على المستويين الفردي والجماعي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب شاب في جائزة الكرة الذهبية (البالون دور).

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أما على المستوى الجماعي، فمنذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف 2023، قدم اللاعب الشاب مستوى مذهلا، وقاد فريقه للاقتراب من لقب الليجا، ونصف نهائي دوري الأبطال، كما توج معه قبل أشهر قليلة بلقب السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

أفضل رياضية

كما فازت أيتانا بونماتي، لاعبة وسط منتخب إسبانيا والفائزة بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بجائزة أفضل رياضية خلال العام.

وكانت بونماتي قد توجت بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم حفل (ذا بيست)، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعبة في كأس العالم.

بيلينجهام يكرر إنجاز فان نيستلروي في مواجهات برشلونة وريال مدريد

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بيلينجهام هو أول لاعب يسجل لريال مدريد، في أول مباراتي كلاسيكو له بالليجا، منذ رود فان نيستلروي عام 2007.

وأحرز لريال مدريد: فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، جود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة أندرياس كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.