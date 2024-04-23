الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

غدا، انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية برعاية المصرية للاتصالات

رعاية المصرية للاتصالات،
رعاية المصرية للاتصالات، فيتو

تنطلق غدًا النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات، وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

رعاية الشركة المصرية للاتصالات 

تأتي رعاية الشركة المصرية للاتصالات لهذه البطولة في إطار حرصها الدائم ككيان وطني على المشاركة في دعم مثل هذه الفعاليات الهامة التي تعزز مكانة مصر على خارطة الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك حرصها على دعم الرياضة والرياضيين لإيمانها الراسخ بأهمية دعم الشباب والاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لاستشراف المستقبل.

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وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات: "فخور برعاية الشركة المصرية للاتصالات لهذه البطولة الهامة في نسختها الأولى، بما يؤكد على حرص المصرية للاتصالات على مواصلة دورها في رعاية الفعاليات الرياضية التي ترفع اسم مصر عالياُ". 

أضاف نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات "أتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلًا بما يضمن المزيد من الاهتمام بالشباب والرياضة والاستثمار في العنصر البشري. 

قضايا تطوير الفروسية 

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جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق بمشاركة 11 دولة عربية، وستقام فعاليتها بالتزامن مع منتدى الفروسية في مصر، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تتزامن مع فعاليات بطولة نهائي دوري الناشئين وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية. 

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