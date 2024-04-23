كرة السلة، إغراءات الخليج تهدد مسيرة أوجستي بوش مع الأهلي

كرة السلة، تلقى الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عدد من العروض لتولي تدريب أندية في منطقة الخليج، بالإضافة إلى عرض مادي كبير لتولي تدريب منتخب قطر بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن أوجستي بوس مرتبط بعقد يمتد لموسم آخر مع النادي الأهلي، وأن الفترة المقبلة قد تشهد رحيله حال موافقة القلعة الحمراء.

وقدم أوجستي بوش نتائج مميزة مع النادي الأهلي ونجح في حصد الكثير من الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

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الأهلي يواصل نتائج المميزة في تصفيات الـ Bal

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فوزا مستحقا على فريق بانجوي بطل أفريقيا الوسطى بنتيجة (85-79)، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفي في الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة النيل المؤهلة للدوري الأفريقي للأندية الـ «bal»، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 99-76، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى، قبل أن يحقق فوزا مستحقا في الجولة الثانية أمام فريق أهلي بني غازي الليبي.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقية لـ كرة السلة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

جدول مباريات البطولة

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز - الجمعة 19 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - السبت 20 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي - الإثنين 22 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × سيتي أويلرز - الأربعاء 24 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي - الجمعة 26 أبريل

الأهلي × بانجوي - السبت 27 أبريل