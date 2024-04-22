كرة السلة، الأهلي يفوز على بانجوي في تصفيات الـ bal

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فوزا مستحقا اليوم الإثنين على فريق بانجوي بطل أفريقيا الوسطى بنتيجة (85-79)، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفي في الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة النيل المؤهلة للدوري الأفريقي للأندية الـ «bal»، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

فوز الأهلي على سيتي أويلرز في بطولة أفريقيا

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 99-76، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى، قبل أن يحقق فوزا مستحقا في الجولة الثانية أمام فريق أهلي بني غازي الليبي.

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وقدم الأهلي عرضًا قويًّا في جميع فترات المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 28-16، بينما انتهت الفترة الثانية بنتيجة 53-35، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 76-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 99-76.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل دوري السوبر لكرة السلة، والذي توج به على حساب نادي الاتحاد السكندري، خلال منافسات الموسم الماضي 2022/2023.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقية لـ كرة السلة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

جدول مباريات البطولة

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز - الجمعة 19 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - السبت 20 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي - الإثنين 22 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × سيتي أويلرز - الأربعاء 24 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي - الجمعة 26 أبريل

الأهلي × بانجوي - السبت 27 أبريل