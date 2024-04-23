عمر كمال يكشف تفاصيل دويتو جديد مع عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي

كشف مطرب المهرجانات، عمر كمال، عن تسجيل دويتو جديد يجمعه بالمطرب الشعبي، عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي.

ونشر عمر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة جمعته بالثنائي، داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية الجديدة الذي لم يعلن عن تفاصيلها.

في هذا السياق، وصف عمر كمال، المطرب الشعبي محمود الليثي، وعبد الباسط حمودة بالهرمين وعلق قائلًا: "حرفيا أنا بكتب تاريخ لنفسى إنى واقف بغنى جمب الهرمين دول، استنوا الجديد عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى وعمر كمال"

Advertisements

على الجانب الآخر، كان قد رد مطرب المهرجانات، عمر كمال، على منتقديه الذين انتقدوا شراءه سيارة حديثة تجاوزت قيمتها العشرة ملايين جنيه.

وعبر عمر عن استيائه من التعليقات السلبية التي تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شراءه للسيارة الجديدة، مؤكدًا أنه يشعر بالإحباط من الانتقادات التي لا تزال تطارده حتى بعد نجاحه في عالم الفن.

وأكد أنه تعب كثيرًا وعمل بجدية ليصل إلى المكانة التي وصل إليها الآن، بعد أن كان يعمل في مجال الأمن لمدة 12 ساعة يوميًا مقابل أجر يبلغ 1200 جنيه.

ونشر “عمر” عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، فيديو يتحدث من خلاله على المهن الذى عمل بها، قبل دخوله الوسط الفني، والذى أكد على أنه كان يعمل أمن لمدة 12 ساعة يوميًا مقابل تقاضي أجر 1200 جنيهًا.

وأستنكر مطرب المهرجانات، ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سيارته الحديثه حيث قال:"اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد ولما غنيت مهرجانات لسة الناس بتهاجهم، محدش يعرف أنا تعبت قد اية ولا اشتغلت في اية عشات أوصل للي أنا فيه".

وكان تصدر ثلاثي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لهم على السوشيال ميديا وهم بجوار سيارات فارهة وأرقام لوحاتهم بأسمائهم الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتعرض عمر كمال وشاكوش وبيكا إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الصورة بشكل كبير، وقال البعض إنهم لم يراعوا مشاعر الطبقات البسيطة في صورهم ولا مقاطع فيديوهاتهم، والبعض الآخر سخر من مسيراتهم الفنية

وبرغم الهجوم الذي تلقاه الثلاثي عمر كمال وبيكا وشاكوش بسبب صورتهم بجوار سيارات فارهة، إلا أنه اتضح أن الصورة من تصوير فيديو كليب “أنا في البلد دي عضمة”.

ومن ناحية أخرى، أعلن المطرب عمر كمال التصالح مع حمو بيكا وحسن شاكوش، بعد خلافات استمرت لسنوات طويلة، وكشف عن عودة تعاونهم الغنائي من جديد.

في هذا السياق، نشر عمر كمال صورته برفقة شاكوش وبيكا معلقًا عليها بقوله: "أخواتي وحبايبي عشرة نجاح وسفر وعيش وملح ومهما يحصل بينا والله بحبهم من قلبى.. إن شاء الله من أول العيد وطول الصيف أغاني حلوة وجديدة نبسطكم بيها زي زمان ونشاركم بيها ف كل مناسباتكم.. وكل سنة وأنتم طيبين ".

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه مقطع فيديو، ظهر فيه حسن شاكوش، وهو يقدم أغنية فوق للفنانة أصالة.

ونشر حمو بيكا، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وظهر وهو ينفعل على حسن شاكوش بعد تقديمه أغنية فوق للفنانة أصالة، قائلا: فوقت يا حسن كفاية.

بينما أشاد عمر كمال بصوت حسن شاكوش، موجها رسالة لحمو بيكا، قائلًا: أنت بتحبه تحبطه ليه، أقسم بالله أجمد من أصالة.