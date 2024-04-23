الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مي عمر تكشف كواليس جديدة من نعمة الأفوكاتو ونصيحة محمد سامي لها

مي عمر من مسلسل الأفوكاتو،
مي عمر من مسلسل الأفوكاتو، فيتو

مي عمر، قالت الفنانة مي عمر: "استقبلت ردود الفعل على مسلسل نعمة الأفوكاتو من بداية عرض البرومو، وكنت مبسوطة أوي من تعليقات الناس الحلوة مع عرض الحلقات".

 

مبالغة نعمة الأفوكاتو

وعن المبالغة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، علقت مي عمر خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الدراما التليفزيونية بيبقى فيها حاجات بتتعمل للتسلية والمبالغة الزيادة بتبقى مطلوبة في المسلسل لإنها تزيد من استمتاع المشاهد، ومش لازم أبقى واقعي بنسبة 100%".

Advertisements

 

كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو

وأضافت: "مسلسل نعمة الأفوكاتو ومحمد سامي بيكتبه قلت له أنا عايزة أبقى محامية شعبية، وهو اللي اقترح عليا فكرة إني أسوق العربية من غير جزمة، وكنت باشتم وأقول يلعن أبوكوا بالصيني والياباني في العمل، بس دموعي في المسلسل حقيقية".

 

هلع مي عمر 

وأكدت مي عمر: "مشكلتي إنهم كانوا بيقفلوا عليا في أوضة الدفن، أصبت بالهلع خلال تصوير المشهد".

 

خوف محمد سامي على مي عمر 

قال المخرج محمد سامي: "خوفي لما باشتغل مع مي عمر بيبقى مضاعف أكتر وباكون متوتر أكتر وخايف عليها أكتر وبابقى شديد معاها أوي لإني عايزها تبقى أفضل ما عندها".

 

وأضاف: "مي زمان مكنتش بتعرف تسوق بالجزمة فكانت التفصيلة مركزة معايا أوي فكتبتها في مسلسل نعمة الأفوكاتو".

مي عمر تكشف قصة خلاف محمود حميدة مع الإنتاج في فيلم هارلي (فيديو)

مي عمر: محمد سامي بيزعقلي في اللوكيشن وبيحرجني قدام الناس (فيديو)

مرافعات المحاميات 

ولفت: "كنت بادخل أشوف مي عمر بتتفرج على مرافعات المحاميات على يوتيوب، علشان تعرف تؤدي الدور بشكل كويس".

 

في وقت سابق، قالت الفنانة مي عمر: "أنا بحب التمثيل وأعيش الشخصية اللي أنا بعملها وده ملهوش علاقة بإن محمد سامي أقنعني اطلع بدون ولا نقطة ميك أب في مسلسل نعمة الأفوكاتو".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مي عمر الفنانة مي عمر نعمة الافوكاتو مسلسل نعمة الأفوكاتو محمد سامى المخرج محمد سامي عمرو أديب

مواد متعلقة

مي عمر تكشف قصة خلاف محمود حميدة مع الإنتاج في فيلم هارلي (فيديو)

مي عمر: نعمة الأفوكاتو فاق التوقعات وتصدر نسب المشاهدات على مستوى العالم

مي عمر تكشف حقيقة خلافها مع السقا وأمير كرارة وسبب رفضها فيلم تاج (فيديو)

مي عمر ترد على إشادة أحلام بمسلسل نعمة الأفوكاتو
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية