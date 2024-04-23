مي عمر تكشف كواليس جديدة من نعمة الأفوكاتو ونصيحة محمد سامي لها

مي عمر، قالت الفنانة مي عمر: "استقبلت ردود الفعل على مسلسل نعمة الأفوكاتو من بداية عرض البرومو، وكنت مبسوطة أوي من تعليقات الناس الحلوة مع عرض الحلقات".

مبالغة نعمة الأفوكاتو

وعن المبالغة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، علقت مي عمر خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الدراما التليفزيونية بيبقى فيها حاجات بتتعمل للتسلية والمبالغة الزيادة بتبقى مطلوبة في المسلسل لإنها تزيد من استمتاع المشاهد، ومش لازم أبقى واقعي بنسبة 100%".

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كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو

وأضافت: "مسلسل نعمة الأفوكاتو ومحمد سامي بيكتبه قلت له أنا عايزة أبقى محامية شعبية، وهو اللي اقترح عليا فكرة إني أسوق العربية من غير جزمة، وكنت باشتم وأقول يلعن أبوكوا بالصيني والياباني في العمل، بس دموعي في المسلسل حقيقية".

هلع مي عمر

وأكدت مي عمر: "مشكلتي إنهم كانوا بيقفلوا عليا في أوضة الدفن، أصبت بالهلع خلال تصوير المشهد".





خوف محمد سامي على مي عمر

قال المخرج محمد سامي: "خوفي لما باشتغل مع مي عمر بيبقى مضاعف أكتر وباكون متوتر أكتر وخايف عليها أكتر وبابقى شديد معاها أوي لإني عايزها تبقى أفضل ما عندها".

وأضاف: "مي زمان مكنتش بتعرف تسوق بالجزمة فكانت التفصيلة مركزة معايا أوي فكتبتها في مسلسل نعمة الأفوكاتو".

مرافعات المحاميات

ولفت: "كنت بادخل أشوف مي عمر بتتفرج على مرافعات المحاميات على يوتيوب، علشان تعرف تؤدي الدور بشكل كويس".

في وقت سابق، قالت الفنانة مي عمر: "أنا بحب التمثيل وأعيش الشخصية اللي أنا بعملها وده ملهوش علاقة بإن محمد سامي أقنعني اطلع بدون ولا نقطة ميك أب في مسلسل نعمة الأفوكاتو".