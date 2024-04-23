الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إلغاء حفل توزيع جوائز نادي القلم الأمريكي بسبب الحرب على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، ألغى نادي القلم الأمريكي "بن" حفل توزيع جوائزه السنوي، عقب انسحاب عشرات المرشحين من الحفل الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.

قالت سوزان نوسيل، الرئيس التنفيذي لنادي القلم الأمريكي في بيان: "هذا حدث محبوب ويتطلب قدرا هائلا من العمل، لذلك نأسف جميعا لهذه النتيجة ولكننا خلصنا في النهاية إلى أنه لم يكن من الممكن تنظيم احتفال بالطريقة التي كنا نأملها وخططنا لها".

قال متحدث باسم منظمة قلم أمريكا أمس إن أحداث الربيع البارزة الأخرى التي تنظمها المؤسسة – مهرجانات الأصوات العالمية في نيويورك ولوس أنجلوس، والحفل الذي أقيم في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي – ستقام في موعدها الطبيعي.

Advertisements

يقوم نادي القلم، وهي منظمة تعنى بالأدب وحرية التعبير، بتوزيع جوائز تصل قيمتها لمئات الآلاف من الدولارات كل عام، بما في ذلك 75000 دولار أمريكي لجائزة قلم/ جين شتاين لأفضل كتاب.

 لكن انسحاب تسعة من المتأهلين العشرة لجائزة جين شتاين، إلى جانب المرشحين في فئات تتراوح من الترجمة إلى أفضل كتاب أول، ثبت أن استمرار الحفل في قاعة المدينة في مانهاتن غير عملي.

منذ بداية الحرب في أكتوبر، أدان المؤلفون المنتسبون إلى منظمة القلم مرارا المنظمة بدعوى انحيازها لإسرائيل والحد من الفظائع المرتكبة ضد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. وفي رسالة مفتوحة نُشرت الشهر الماضي، وأيدتها ناعومي كلاين ولوري مور وآخرون، انتقد الموقعون منظمة القلم لعدم حشد "أي دعم منسق كبير" للفلسطينيين وعدم دعم مهمتها المتمثلة في "تبديد جميع الكراهية ومناصرة المثل العليا" لإنسانية واحدة تعيش في سلام ومساواة في عالم واحد".

دعا نادي القلم مرارا إلى وقف إطلاق النار وساعد في إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 100 ألف دولار للكتاب الفلسطينيين. 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة منظمة القلم الأمريكية جينيفر فيني بويلان تشكيل لجنة لمراجعة عمل النادي، "ليس فقط على مدى الأشهر الستة الماضية، بل خلال السنوات العشر الماضية، لضمان توافقنا مع مهمتنا وتقديم التوصيات حول كيفية استجابتنا للصراعات المستقبلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.     

نادي القلم الأمريكي نيويورك لوس انجلوس جائزة جين شتاين

مواد متعلقة

مقررة أممية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بشكل ممنهج

مظاهرات في اليابان ضد استمرار العدوان على غزة (فيديو)

حكومة غزة تفجر مفاجأة بشأن الجثث المنتشلة من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض العقلية بين سكان غزة
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

مسلسل لعبة حب الحلقة 11، مالك وسما يسافران سويا إلى إسطنبول

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية