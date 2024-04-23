إلغاء حفل توزيع جوائز نادي القلم الأمريكي بسبب الحرب على غزة

غزة الآن ، ألغى نادي القلم الأمريكي "بن" حفل توزيع جوائزه السنوي، عقب انسحاب عشرات المرشحين من الحفل الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.

قالت سوزان نوسيل، الرئيس التنفيذي لنادي القلم الأمريكي في بيان: "هذا حدث محبوب ويتطلب قدرا هائلا من العمل، لذلك نأسف جميعا لهذه النتيجة ولكننا خلصنا في النهاية إلى أنه لم يكن من الممكن تنظيم احتفال بالطريقة التي كنا نأملها وخططنا لها".

قال متحدث باسم منظمة قلم أمريكا أمس إن أحداث الربيع البارزة الأخرى التي تنظمها المؤسسة – مهرجانات الأصوات العالمية في نيويورك ولوس أنجلوس، والحفل الذي أقيم في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي – ستقام في موعدها الطبيعي.

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يقوم نادي القلم، وهي منظمة تعنى بالأدب وحرية التعبير، بتوزيع جوائز تصل قيمتها لمئات الآلاف من الدولارات كل عام، بما في ذلك 75000 دولار أمريكي لجائزة قلم/ جين شتاين لأفضل كتاب.

لكن انسحاب تسعة من المتأهلين العشرة لجائزة جين شتاين، إلى جانب المرشحين في فئات تتراوح من الترجمة إلى أفضل كتاب أول، ثبت أن استمرار الحفل في قاعة المدينة في مانهاتن غير عملي.

منذ بداية الحرب في أكتوبر، أدان المؤلفون المنتسبون إلى منظمة القلم مرارا المنظمة بدعوى انحيازها لإسرائيل والحد من الفظائع المرتكبة ضد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. وفي رسالة مفتوحة نُشرت الشهر الماضي، وأيدتها ناعومي كلاين ولوري مور وآخرون، انتقد الموقعون منظمة القلم لعدم حشد "أي دعم منسق كبير" للفلسطينيين وعدم دعم مهمتها المتمثلة في "تبديد جميع الكراهية ومناصرة المثل العليا" لإنسانية واحدة تعيش في سلام ومساواة في عالم واحد".

دعا نادي القلم مرارا إلى وقف إطلاق النار وساعد في إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 100 ألف دولار للكتاب الفلسطينيين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة منظمة القلم الأمريكية جينيفر فيني بويلان تشكيل لجنة لمراجعة عمل النادي، "ليس فقط على مدى الأشهر الستة الماضية، بل خلال السنوات العشر الماضية، لضمان توافقنا مع مهمتنا وتقديم التوصيات حول كيفية استجابتنا للصراعات المستقبلية".