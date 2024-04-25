9 طرق بسيطة لعلاج الإمساك في المنزل

الإمساك من المشكلات الصحية التي تسبب إزعاجًا للمصابين بها ويبحث الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون بصفة مستمرة إلى الإمساك عن طرق علاجه وكيفية التخلص منه ونصائح للتعامل مع الإمساك وتجنب حدوثه.

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ويوجد علاجات منزلية مختلفة تساعد في علاج الإمساك، مثل شرب المزيد من الماء وتناول الألياف، وإذا لم تساعد العلاجات المنزلية فتتوفر الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة.

وقد يعاني الأشخاص من الإمساك بسبب الأطعمة التي يتناولونها أو يتجنبونها، أو خيارات نمط حياتهم أو الأدوية التي يتناولونها أو الحالات الطبية التي يعانون منها، وبالنسبة للكثيرين، فإن سبب الإمساك المزمن غير معروف، وهذا ما يُعرف بالإمساك المزمن مجهول السبب وفقًا لموقع “medical news today ” الطبي.

الإمساك، فيتو

يتميز الإمساك بالأعراض التالية:

أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

براز صلب أو جاف

صعوبة أو ألم عند إخراج البراز

الشعور بعدم مرور كل البراز

يمكن أن يكون للإمساك تأثير سلبي خطير على نوعية الحياة، وكذلك على الصحة الجسدية والعقلية.

وتوجد العديد من الطرق الطبيعية للمساعدة في علاج الإمساك، ويمكن للناس أن يفعلوا ذلك بكل راحة في منازلهم، ومعظمهم مدعوم بالعلم.

طرق بسيطة للتخلص من الإمساك بالمنزل

1. شرب المزيد من الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف بانتظام إلى إصابة الشخص بالإمساك، ولمنع ذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.

وعندما يعاني الشخص من الإمساك، قد يجد راحة من شرب بعض المياه ويمكن أن يساعدهم ذلك على إعادة الترطيب وتحريك الأمور مرة أخرى.

وجدت بعض الدراسات أن الماء الفوار أكثر فعالية من ماء الصنبور في تخفيف الإمساك، وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن مجهول السبب.

ومع ذلك، فإن شرب المشروبات الغازية مثل الصودا السكرية ليس فكرة جيدة، لأن هذه المشروبات يمكن أن يكون لها آثار صحية ضارة وقد تجعل الإمساك أسوأ.

ويجد بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS) أن المشروبات الغازية تؤدي إلى تفاقم أعراضهم، لذلك قد يرغب هؤلاء الأفراد في تجنب المياه الغازية والمشروبات الغازية الأخرى.

الجفاف يمكن أن يسبب الإمساك، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء، وقد يكون الماء الفوار أكثر فعالية في تخفيف الإمساك.

2. تناول المزيد من الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان

لعلاج الإمساك، غالبًا ما ينصح الأطباء الأشخاص بزيادة تناولهم للألياف الغذائية.

وذلك لأن زيادة تناول الألياف يزيد من حجم واتساق حركات الأمعاء مما يجعلها أسهل في المرور، كما أنه يساعدهم على المرور عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر.

كشفت أحدي الدراسات أن 77% من الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن استفادوا من تناول مكملات الألياف.

ومع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم المشكلة، وأفاد آخرون أن الألياف الغذائية تعمل على تحسين تواتر البراز ولكنها قد لا تساعد في علاج أعراض الإمساك الأخرى، مثل تماسك البراز والألم والانتفاخ والغازات.

وذلك لأن الأنواع المختلفة من الألياف الغذائية لها تأثيرات مختلفة على عملية الهضم.

وهناك العديد من الألياف الغذائية المختلفة، ولكنها بشكل عام تنقسم إلى فئتين: ألياف غير قابلة للذوبان وألياف قابلة للذوبان.

وتضيف الألياف غير القابلة للذوبان — الموجودة في نخالة القمح والخضروات والحبوب الكاملة — حجمًا كبيرًا إلى البراز وقد تساعده على المرور بسرعة وسهولة عبر الجهاز الهضمي.

الألياف القابلة للذوبان — الموجودة في نخالة الشوفان، والشعير، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والعدس، والبازلاء، وكذلك بعض الفواكه والخضروات — تمتص الماء وتشكل معجونًا يشبه الهلام، مما يعمل على تليين البراز وتحسين تماسكه.

وتعتبر الألياف القابلة للذوبان غير القابلة للتخمر، مثل سيلليوم، الخيار الأفضل لعلاج الإمساك.

قد تكون بعض الألياف القابلة للذوبان القابلة للتخمر غير فعالة أيضًا في علاج الإمساك، حيث يتم تخميرها بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتفقد قدرتها على الاحتفاظ بالماء.

لمنع الإمساك، يجب أن يهدف الناس إلى استهلاك مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، إجمالي تناول الألياف الموصى به يوميًا هو 25 جرامًا للإناث و38 جرامًا للذكور.

3. ممارسة الرياضة

أفادت دراسات بحثية مختلفة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين أعراض الامساك الصفحة.

وقد ربطت الدراسات بين أنماط الحياة المستقرة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، ولهذا السبب يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين الرياضية لتحريك البراز.

وأفادت دراسات أخرى أنه على الرغم من أن التمارين الرياضية لم تحسن دائمًا عدد المرات التي ذهب فيها الأشخاص إلى الحمام، إلا أنها قللت من بعض الأعراض وحسنت نوعية حياة الأشخاص.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، يمكن للتمرين المعتدل (المشي السريع) أن يحسن أعراض الجهاز الهضمي ونوعية الحياة، ومع ذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية القوية (الركض) يمكن أن تجعل الأعراض أسوأ بالنسبة للبعض.

4. شرب القهوة، وخاصة القهوة التي تحتوي على الكافيين

شرب القهوة قد يساعد في تخفيف الإمساك.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام، وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.

ووجدت أحد الدراسات أن القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تحفز الأمعاء بنفس الطريقة التي تفعلها الوجبة، وكان هذا التأثير أقوى بنسبة 60% من شرب الماء وأقوى بنسبة 23% من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

وقد تحتوي القهوة أيضًا على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء.

ومع ذلك، فإن خصائص الكافيين المحفزة للأمعاء قد تكون أقوى لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي.

5. تناول سينا، وهو ملين عشبي

السينا هو ملين عشبي آمن وفعال يساعد في علاج الإمساك، وهو متاح بدون وصفة طبية في كل من الأشكال الفموية والمستقيمية.

ويحتوي السينا على مركبات نباتية تسمى جليكوسيدات، والتي تحفز الأعصاب في الأمعاء وتساعد على تسريع حركات الأمعاء.

ويعتبر الأطباء أن السينا آمن للبالغين لفترات قصيرة من الزمن، ولكن يجب على الأشخاص استشارة الطبيب إذا لم تختف الأعراض بعد بضعة أيام.

عادة لا ينصح الأطباء بالسنا للنساء الحوامل، أو المرضعات، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل مرض التهاب الأمعاء.

6. تناول أطعمة البروبيوتيك أو تناول مكملات البروبيوتيك

قد تساعد البروبيوتيك في منع الإمساك المزمن، البروبيوتيك هي بكتيريا حية مفيدة تتواجد بشكل طبيعي في الأمعاء.

ويمكن للناس زيادة مستوياتهم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.

ويعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بالإمساك المزمن من خلل في توازن البكتيريا في أمعائهم، إن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تحسين هذا التوازن ومنع الإمساك.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول البروبيوتيك لمدة أسبوعين يمكن أن يساعد في علاج الإمساك، وزيادة عدد مرات البراز واتساقه.

ويمكنهم أيضًا المساعدة في علاج الإمساك عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين حركات الأمعاء مما يسهل إخراج البراز.

يمكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في علاج الإمساك، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك ما يلي:

زبادي

ملفوف مخلل

7. المسهلات التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكن للشخص التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي حول اختيار ملين مناسب، الأنواع المختلفة لها طرق عمل مختلفة، ولكن جميعها فعالة في علاج الإمساك.

قد يوصي الطبيب بأحد الأنواع التالية:

العوامل المنتفخة: وهي عبارة عن أدوية مسهلة تحتوي على الألياف، وتعمل على زيادة محتوى الماء في البراز.

ملينات البراز: تحتوي على زيوت تعمل على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء.

الملينات المنشطة: تعمل على تحفيز الأعصاب الموجودة في القناة الهضمية لزيادة حركة الأمعاء.

الملينات التناضحية: تعمل على تليين البراز عن طريق سحب الماء من الأنسجة المحيطة إلى الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، لا ينبغي للناس تناول معظم هذه الملينات بشكل منتظم دون التحدث إلى الطبيب.

8. اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب

يمكن أن يكون الإمساك أحد أعراض القولون العصبي، النظام الغذائي منخفض الفودماب هو نظام غذائي يساعد في علاج القولون العصبي وقد يخفف الإمساك المرتبط بالقولون العصبي.

ويرمز FODMAP إلى السكريات قليلة التعدد والسكريات الثنائية والسكريات الأحادية والبوليولات القابلة للتخمر.

ويتضمن النظام الغذائي الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من FODMAP لفترة من الوقت قبل إعادة تقديمها لتحديد الأطعمة التي يمكن للجسم تحملها.

في الأشخاص الذين يعانون من مرض القولون العصبي الذي يغلب عليه الإمساك، فإن النظام الغذائي منخفض الفودماب وحده لا يكفي في كثير من الأحيان.

الامساك المزمن، فيتو

9. تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك

البريبايوتكس هي ألياف كربوهيدراتية غير قابلة للهضم، تشمل البريبايوتكس قليل السكاريد والإينولين.

على الرغم من أن الألياف الغذائية تقلل من الإمساك عن طريق تحسين قوام البراز وكميته، إلا أن البريبايوتكس لها آثارها عن طريق تحسين صحة الجهاز الهضمي.

وتعمل ألياف البريبايوتك على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز البروبيوتيك ويحسن توازن بكتيريا الأمعاء.

في الواقع، قد تساعد بعض البريبايوتك في زيادة وتيرة حركات الأمعاء، وكذلك جعل البراز أكثر ليونة.

تشمل الأطعمة البريبايوتك ما يلي:

الخرشوف

ثوم

بصل

موز

حمص

ومع ذلك، لا يتم تضمين الثوم والبصل في نظام غذائي منخفض الفودماب لأن هذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.