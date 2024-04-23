المخرج محمد سامي يكشف كواليس مسلسله الجديد في رمضان 2025
أعلن المخرج محمد سامي، عن تفاصيل مسلسله في الموسم الرمضاني القادم 2025، والذي سيكون من بطولة زوجته الفنانة مي عمر.
وقال محمد سامي، في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: العمل اللي جاي لرمضان 2025 مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، ودلوقتي أنا في كتابة الحلقة الـ 17، وهتبقى شخصية مختلفة خالص.
مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو، مكون من 16 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية نعمة المحامية الذكية - تقدم دورها الفنانة مي عمر- إذ تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.
وشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو، كلًا من: الفنانة مي عمر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.
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