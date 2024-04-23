زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

طالب الكاتب الصحفي زغلول صيام نائب رئيس التحرير، رئيس القسم الرياضي بجريدة وموقع “فيتو”، بكشف الحقائق في ملف استضافة بطولة “كأس عاصمة مصر الدولة”.

دورة بطولة عاصمة مصر الدولية

وتابع خلال لقائه ببرنامج “ملعب الشمس” الذي يقدمه الكابتن مجدي عبد الغني بقناة “الشمس”: هناك الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام بشأن اعتذار دولة الإمارات عن استضافة البطولة الدولية وإعلان مصر فجأة استضافتها وتحمل تكاليف كبيرة في ظل ندرة العملة الصعبة، متسائلا: من تحمل تذاكر بعثة منتخب نيوزيلندا؟ وتكاليف إقامة المنتخبات؟ هل هناك مكاسب مالية من البطولة؟.

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كارثة عقد فيتوريا

وفيما يتعلق بأزمة فيتوريا بعد قرار إقالته بعد نكبة منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، أوضح زغلول صيام، أن هناك كارثة في عقد المدرب البرتغالي يتعلق بالشروط الجزائية المجحفة والمكافاَت التي كان يتحصل عليها.

وتابع: المتسبب في كارثة عقد روي فيتوريا هو حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لافتًا إلي أنه بتواصله مع محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة تبين أن هناك شرطا جزائيا كبيرا سيحصل عليه المدرب البرتغالي.

جيل منتخب مصر المظلوم



وعن رأيه في الكابتن حسام حسن، أشار إلى أن العميد كان مطلبا جماهيريا لقيادة منتخب مصر ولابد من دعمه ومساندته خلال الفترة المقبلة، موضحًا: المنظومة الرياضية المتكاملة والكروية على وجه التحديد غير موجودة على الرغم من الجيل الحالي يعد الأفضل في تاريخ الكرة المصرية ولكن لم يتم استغلاله بسبب عدم غياب الرؤية الواضحة وعدم توافر المناخ الذي يساعد على النجاح.

نجوم منتخب مصر

وتواصل: الجيل الحالي في الكرة المصرية يضم عددا كبيرا من المحترفين على رأسهم محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد.