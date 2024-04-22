جلسة تصوير سيلين ديون مع مجلة فوج فرنسا

سيلين ديون ، خضعت المطربة العالمية سيلين ديون، لجلسة تصوير جديدة، لصالح مجلة فوج، بنسختها الفرنسية.

وتألقت سيلين ديون، خلال جلسة التصوير، فظهرت بعدد من اللوكات المختلفة، التي أظهرت جمالها ورشاقتها.

وتعد جلسة تصوير مجلة فوج، مفاجئة جديدة من سيلين ديون، لجمهورها، بعد قلة ظهورها الفترة الماضية بسبب مرضها.

ظهور مفاجئ لـ سيلين ديون في حفل الجرامي

فيما تلقت سيلين ديون، تصفيقًا كبيرًا، في حفل توزيع جوائز جرامي، عندما ظهرت بشكل مفاجئ، لتسلم تايلور سويفت جائزة ألبوم العام.

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وقالت سيلين ديون، خلال تواجدها علي مسرح الجرامي، "شكرا لكم جميعا..أحبكم.. إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي".

فقدت سيلين ديون السيطرة على عضلاتها بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، حسبما أفادت شقيقتها كلوديت ديون.

تدهور حالة سيلين ديون الصحية، فقدت السيطرة على عضلاتها

وكشفت كلوديت ديون، عن تدهور الحالة الصحية، لشقيقتها المغنية العالمية، سيلين ديون، وذلك في تصريحات صحفية لصحيفة 7 Jours الفرنسية، موضحة أنه وبعد عام واحد من تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، لم تعد المغنية قادرة على التحكم في بعض حركات الجسم.

وقالت كلوديت لـ 7 Jours: “ سيلين لا تملك في الوقت الحالي، السيطرة على عضلاتها.. ما يكسر قلبي، هو أنها كانت منضبطة دائمًا.. لقد عملت دائمًا بجد.. وكانت والدتنا تقول لها دائمًا سوف تقومين بالأمر بشكل جيد، سوف تقومين به بشكل صحيح".

وذكرت كلوديت، أن شقيقتها، تعيش حاليا، مع شقيقتهما الأخري، ليندا في منطقة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتلقى الرعاية من الأطباء المتخصصين في مرض متلازمة الشخص المتصلب.

وأوضحت شقيقة سيلين، أنه على الرغم من أن الفائزة بجائزة جرامي تركز على الراحة، إلا أنها تمكنت مؤخرًا من قضاء وقت ممتع مع ابنها رينيه تشارلز البالغ من العمر 22 عامًا والتوأم نيلسون وإيدي البالغ من العمر 13 عامًا، اللذين انجبتهم مع زوجها الراحل رينيه أنجيليل.

وتوجهت سيلين وأبناؤها إلى ساحة الهوكي في 30 أكتوبر، وخرجوا لمشاهدة فريق مونتريال كنديانز وهو يواجه فريق فيغاس جولدن نايتس.

سيلين ديون تطرح أغاني جديدة لأول مرة منذ مرضها

وكانت سيلين ديون، اعلنت مؤخرا، عن إطلاق أغنيات جديدة هي الأولى لها منذ أن أعلنت المغنية الكندية في ديسمبر أنها تعاني من حالة عصبية نادرة.

ويحمل الألبوم الجديد عنوان "لاف أغاين"، ويتضمن أعمالًا موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة.

وتصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 مايو، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية.

وهذا الألبوم الأول منذ ألبوم "كاريدج" الذي أصدرته النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية عام 2019، والتي تظهر على الشاشة في فيلم "لاف أغاين" حيث تؤدي شخصيتها الخاصة.

وقالت سيلين ديون في بيان: "لقد استمتعتُ كثيرًا بصنع هذا الفيلم. وحصلتُ على امتياز الظهور جنبًا إلى جنب مع الممثلين الموهوبين بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي، هو هدية سأعتز بها إلى الأبد".

وأضافت: "أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة".

مرض سيلين ديون، كل ما تريد معرفته عن متلازمة الشخص المتيبس

"أعتذر لأنني لن أكون قادرة على الغناء من أجلكم بسبب الاختلاجات والتشنجات العضلية الشديدة التي تنتابني بسبب هذا المرض" بهذه الكلمات الحزينة أعلنت المغنية العالمية سيلين ديون عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس (SPS).

هذه المتلازمة، هي اضطراب عصبي مناعي ذاتي نادر، يتضمن تشنجات عضلية وصلابة، وتحدث غالبًا عند الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكري، أو بعض اضطرابات المناعة الذاتية، أو أنواع معينة من السرطان.

ويعاني الأشخاص المصابون بـ«SPS» من حساسية عالية للمس، والضوضاء والاضطراب العاطفي والمحفزات الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض.

أعراض متلازمة الشخص المتيبس

• تصلب في عضلات الجذع.

• صعوبة في الالتفاف والانحناء.

• صلابة في الأطراف العلوية والسفلية.

• صعوبة في المشي.

• تشنجات عضلية مؤلمة.

• السقوط.

• الاستجابات المفاجئة المبالغ فيها للمنبهات، مثل الضوضاء أو العواطف.

كما تشمل عدة أعــراض نفــسيــة:

• الكآبة.

• القلق.

• الخوف من المساحات المفتوحة.

• الرهاب المتعلق ببعض المهام التي قد تسبب تشنجات.

واشار استاذ امراض المخ والاعصاي انه يمكن أن تؤثر الحالة على عضلات الوجه، وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤثر على عضلات الجهاز التنفسي.