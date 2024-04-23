عصام زكريا بعد تعيينه مديرا لمهرجان القاهرة: أشعر بالدوخان والحرج

علق الناقد عصام زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على اختياره مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 والمقرر اقامتها في شهر نوفمبر المقبل.

عصام زكريا يعلق على اختياره مديرا لمهرجان القاهرة

وكتب عصام زكريا قائلا: "منذ يومين وأنا أتلقى التهاني المصحوبة بقدر من المحبة التي تفوق قدرتي على التحمل".

وأضاف: "عندما كنت أعد كتاب تكريم خيري بشارة لمهرجان الأقصر الماضي، تحدثنا عن حوار مقال له بعنوان أنا لست اسمي، قمت بإضافته إلى ملاحق الكتاب، يتحدث فيه عن شعوره بالاغتراب عن اسمه عقب الشهرة والنجاح اللذين أصاباه في منتصف حياته الفنية".

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وأردف الناقد عصام زكريا: "مع الفارق انتابتني مشاعر مشابهة خلال اليومين الماضيين: من هذا الذي يهنئونه بمنصب مدير مهرجان القاهرة؟ وهل يستحق فعلا هذا الحب والتقدير؟.. لم أزل أشعر بالدوخان والحرج، وربما تذرعت بأن الإعلان عن الوظيفة الجديدة لم يتم رسميا بعد، حتى أتهرب من الرد على العشرات من الأصدقاء الأعزاء الذين غمروني ببوستاتهم واتصالاتهم".

واختتم عصام زكريا قائلا: "اليوم أعلن القرار وتوليت العمل رسميا، ولم يعد لي حجة.. أريد الآن أن أنحني- كما يفعل اليابانيون- شكرا وامتنانا أمام كلماتكم الرقيقة، مخفيا عيني خجلا من افتضاح مشاعري، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الكلمات وألا تخيب آمالكم في هذا الشخص الذي يحمل اسمي".