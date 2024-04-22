القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد فتح باب مشاركة الأفلام لدورته الـ45
قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، إقامة الدورة ال 45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.
وذلك عقب أن تم تأجيل إقامة هذه الدورة العام الماضى بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على إثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة.
مهرجان القاهرة السينمائي الـ45
و فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو وحتى موعد اقصاه 1 أغسطس المقبل وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg
وكانت استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته ال 45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرالمهرجان.
عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية،كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان، تولى زكريا عده مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.
يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.
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