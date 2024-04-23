تطوير ورفع كفاءة شاطئ دمياط الجديدة لاستقبال موسم الصيف المقبل

تفقد اليوم الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه كل من المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية البدء في أعمال التطوير بالشاطىء العام والاستعداد لاستقبال موسم الصيف القادم ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة.

كما تفقد أعمال الزراعة والتجميل لنموذج التطوير بالشاطئ العام ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة بتكلفة إجمالية (١٤) مليون جنيه.

وشدد على سرعة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع رفع كفاءة السور وممشى الكورنيش والخدمات الشاطئية.

وأن يتم التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطئ والكورنيش كما تفقد سيادته أعمال التطوير بالمدخل الغربى الساحلى للمدينة.

وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بالمدخل وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول فى كافة المحاور التنموية والخدمية بالمدينة.

طالب المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو باستغلال بعض قطع الأراضى غير الشاغرة ببعض المراحل بالمدينة وذلك للاستفادة منها فى بعض المشروعات سواء سكنى أو خدمى أو ترفيهي.



وتفقد سعيد عددا من المناطق بالمدينة وقام بالمرور على المجاورات ( ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ ) للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والتنمية وصيانة الكهرباء والزراعة والنظافة والتجميل الإشغالات والمخالفات وكان برفقته مها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز.

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وتفقد المجاورات ( ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ ) وقام بالمرور حول العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة حتى يكون هناك مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وأثناء الجولة التفقدية تم رصد أحد المخالفات وهى مخالفة بناء بالكونة وتم إزالتها على الفور.

وشدد على الشركات القائمة بأعمال المرافق بسرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات وهى ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة .

وأشار إلى أنه وجه جميع الإدارات المعنية بالجهاز من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الأعمال بتلك المجاورات، كما قام بالمرور على المجاورة ( ٢٨ ) العادية للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال الخاصة برفع الكفاءة للطرق والمرافق.

وشدد على سرعة إنهاء الأعمال ورفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر.

واستمرارا لمتابعة كافة الأعمال قام بالمرور على الطريق الدائرى للمدينة، وطالب مديرى الإدارات بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة.

كما وجه إدارة المرافق بالمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين، وضمن الجولة الميدانية وجه بالعمل على إزالة كافة المخلفات المتواجدة ببعض قطع الاراضي الغير شاغرة والعمل على تسويتها وتشجيرها حتى يكون هناك مظهر حضارى وجمالى.

كما تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.

3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة.

4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى 1% من قيمة الوحدة.

5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط

على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات

( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )

6. التوقيع على العقد

بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة:

7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها

8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ).

9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289 جنيها

10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها

11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد

