الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

القضاء الإداري يحجز قضية تسجيل الزي الكهنوتي للحكم 26 مايو

الزي الكهنوتي، فيتو
الزي الكهنوتي، فيتو

حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات، دعوى تسجيل الزي الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم.

الزي الكهنوتي 

وكان قد قام المحامان جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الأقليات بالأمم المتحدة وعضو هيئة الدفاع بالكنيسة الأرثوذكسية واحمد فؤاد المحامي باقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتديه بدون صفة أو تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي أما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات.

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وكانت وقد أحالت سابقا محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.

 جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة الأرثوذكسية؛ بأن هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة وأقيمت من أجل تصحيح الخلل التشريعي القائم  وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد أغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير أو مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم.. وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضائنا المساندة والدعم

 

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الزي الكهنوتي زي الكنيسة الارثوذكسية زي القساوسه محكمةالقضاء الاداري أخذ الحجارة من الكنيسة

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