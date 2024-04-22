إشبيلية يفوز على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق اشبيلية على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف مباراة إشبيلية وريال مايوركا

سجل ثنائية إشبيلية كل من المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 61 وإسحاق روميرو في الدقيقة 75، بينما سجّل هدف ريال مايوركا اللاعب عبدون براتيس في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ترتيب اشبيلية وريال مايوركا في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اشبيلية للنقطة 37 في المركز ال12 بترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 31 في المركز ال16

وفي نفس الجولة اكتسح فريق جيرونا نظيره قاديش برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

أحرز رباعية جيرونا كلا من إريك جارسيا بالدقيقة 9، وإيفان مارتين بالدقيقة 22، وأرتيم دوفبيك بالدقيقة 71، وبورتو بالدقيقة 82، بينما سجل هدف قاديش الوحيد لاعبه جونزالو إسكالانتي بالدقيقة 81.

ترتيب جيرونا وقاديش في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق جيرونا إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بينما يتجمد رصيد قاديش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

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فالنسيا يسقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

فيما خسر فريق فالنسيا أمام ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميستايا ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال بيتيس في التقدم على أصحاب الأرض فالنسيا بهدف أيوزي بيريز في الدقيقة 19.

فيما عاد فريق فالنسيا بالتعادل في الدقيقة 66 بهدف أحرزه بيبيلو من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة الخفافيش.

وفي الدقيقة 77، عاد أيوزي بيريز وأحرز الهدف الثاني له ولفريق ريال بيتيس ليقود الفريق للفوز وحصد 3 نقاط غالية.

ترتيب فالنسيا وريال بيتيس في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال بيتيس إلى 48 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.

رايو فاليكانو يحقق الريمونتادا ويفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

وفي مباراة أخرى، فاز فريق رايو فاليكانو على نظيره أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ورغم تقدم الضيوف فريق أوساسونا بهدف في الدقيقة 30 عن طريق مويسيس جوميز، إلا أن أصحاب الأرض رايو فاليكانو عادوا في الشوط الثاني وحققوا الريمونتادا بإحراز هدفين عن طريق بيب تشافاريا بالدقيقة 80، وإسحاق بالأوزون بالدقيقة 85.

ترتيب رايو فاليكانو وأوساسونا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد رايو فاليكانو إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 39 نقطة في المركز العاشر.

سليتا فيجو يتخطى لاس بالماس برباعية

وفي مباراة أخرى اليوم، حقق سيلتا فيجو فوزا كبيرا على ضيفه لاس بالماس، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف لاس بالماس بهدف مبكر سجله خوانما هيرزوج في الدقيقة (11)، قبل أن يرد سيلتا فيجو بهدفين سجلهما إياجو أسباس وفيليوت سفيدبيرج في الدقيقتين (37، 40) لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، أضاف أناستاسيوس دوفيكاس وإياجو أسباس، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (71، 76).

ترتيب سيلتا فيجو ولاس بالماس في الدوري الإسباني

ورفع سيلتا فيجو، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز ال12.