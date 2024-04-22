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رياضة

يد الزمالك يفوز على جي إس كي الكونغولي الدور الرئيسي ببطولة أفريقيا

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره جي إس كي الكونغولي، بنتيجة 41/21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الرئيسي، ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

قدم لاعبو الزمالك، أداءًا مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 10، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 41/21

وتٌوج محمود خليل (فلفل) حارس مرمي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم، ومساهمته في فوز الكوماندوز على بطل الكونغو.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح  مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

 

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك، حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 37 / 32 في المباراة التي جمعتهما على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

 

يد الزمالك يفوز على بي إم سي الكونغولي

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قد فاز على بي إم سي الكونغولي، بنتيجة 26/19 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

 

وقدم لاعبو الزمالك، أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 15 - 7، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 26/19

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وتٌوج محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في اللقاء.

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