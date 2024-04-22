إنتر يتقدم على ميلان 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره ميلان بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، في ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

سجل فرانشيسكو أتشيربي هدف إنتر ميلان في شباك غريمه ميلان في الدقيقة 18.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان وسيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيل الذي يخوض به كل مدرب مباراة الديربي، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

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ويحتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة وتعتبر هذه المباراة هي مباراة حسم الدوري بنسبة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 69 نقطة.

تشكيل ميلان أمام إنتر

ويأتي تشكيل ميلان بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: ياسين عدلي- تيجاني ريجندرز- يونس موسى- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: رافاييل لياو.

تشكيل إنتر أمام ميلان

إنتر ميلان

بينما يأتي تشكيل إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي لمواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.